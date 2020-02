Incidente stradale in piazza Italia: feriti due giovani, viaggiavano a bordo di uno scooter

Incidente stradale ieri sera, in piazza Italia, a Foggia. Coinvolto uno scooter Peugeot 125, con a bordo due giovani di 20 anni, entrambi accompagnati in pronto soccorso. Le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto, gli agenti della Polizia Locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.