Incidente stradale alle porte di Foggia: scontro tra due auto in tangenziale, tre feriti (uno è grave)

Un altro incidente stradale si aggiunge alla lunga lista dei casi registrati negli ultimi giorni a Foggia. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, è avvenuto questo pomeriggio, alle porte di Foggia, dove lungo la circonvallazione cittadina, all'altezza di via Castelluccio, si è verificato un impatto frontale-laterale tra due autovetture, un Suv Hyundai e una Opel Corsa.

Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate dal 118 al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia. Di questi, uno sarebbe in gravi condizioni. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia Stradale. Rallentamenti ma nessuna grave criticità per il traffico, grazie alla viabilità assicurata da una pattuglia della polizia locale. La bonifica e la messa in sicurezza dei mezzi è stata operata dai vigili del fuoco.

