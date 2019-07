Incidente stradale a Candela, violento impatto tra un mezzo pesante e tre auto: 5 feriti

Grave incidente stradale, ieri sera, lungo la Strada statale 655 'Bradanica', tra Candela e San Nicola di Melfi. Per cause ancora da accertare, si è verificato un violento impatto tra un mezzo pesante e tre autovetture. Nel complesso, cinque persone sono rimaste ferite.

Sul posto è stato necessario l'intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco, insieme agli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti e hanno provveduto al trasferimento in ospedale. Per permettere di effettuare i rilievi del caso e procedere alla bonifica della zona, la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per alcune ore.