Incidente stradale a Foggia, impatto tra un'auto e una moto in viale Candelaro: due feriti

Ancora incidenti stradali, a Foggia e in provincia. Dopo il violento impatto di questa mattina, alle porte della città, tra una smart e una motocicletta, nei pressi della rotatoria per via Ascoli, un altro incidente è avvenuto intorno alle 15 all'incrocio tra viale Candelaro e via Rovelli.

Secondo le prime informazioni raccolte, ad entrare in collisione sono stati due mezzi: una moto Yamaha ed una Citroen C Max. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente, che ha provocato lievi ferite a conducente e passeggero del ciclomotore. Sul posto, per i rilievi del caso, una pattuglia della Polizia Locale.