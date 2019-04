Incidente stradale a Foggia, violento impatto auto - moto alla 'Macchia Gialla': due feriti

Incidente stradale, poco fa, in zona Macchia Gialla, a Foggia. Ad impattare, all'incrocio tra via Danimarca e via Lenotti, una Toyota Yaris e una moto Yamaha.

Feriti sia il conducente che il passeggero della moto, entrambi trasportati tramite ambulanza al locale pronto soccorso cittadino per le cure e gli accertamenti del caso. Al momento non sono note le loro condizioni. Sul posto una pattuglia della Polizia Locale che sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

Qualche ora prima, un altro incidente è avvenuto in via Napoli, sempre a Foggia. Ad entrare in collisione, forse per una manovra azzardata, una Fiat Panda e Renault Megane. Una persona è rimasta ferita e trasportata al pronto soccorso. Anche in questo caso i rilievi del caso sono affidati agli uomini della Polizia Locale.