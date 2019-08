Incidente stradale in A14: auto ribaltata all'altezza di Poggio Imperiale, feriti gli occupanti

Incidente stradale, questa mattina, in A14, all'altezza di Poggio Imperiale.

Per cause ancora da accertare, un'auto che procedeva in direzione Nord, è uscita fuori strada ribaltandosi su sé stessa. Feriti lievemente gli occupanti del mezzo. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di San Severo. L'incidente non ha causato disagi alla viabilità.