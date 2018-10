Mancata precedenza ad un incrocio, si scontrano due auto e colpiscono mezzo in sosta: ferita una donna

Forse una mancata precedenza alla base dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 16, in pieno centro, a Foggia. Due auto in movimento e una in sosta, i mezzi coinvolti nell'impatto: si tratta di una Citroen C3 e di una Ford Fiesta che stavano attraversando l'incrocio, e di una Nissan Almera in sosta, che è rimasta danneggiata. A seguito dell'incidente, una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata al pronto soccorso cittadino da una ambulanza del 118 per gli accertamenti del caso. Sul posto, per i rilievi del caso, una pattuglia della Polizia Locale.