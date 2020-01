Calciatore vittima di un brutto incidente, l'abbraccio di Manfredonia e del calcio pugliese: "Forza Eros non mollare"

Tutto il calcio pugliese è in ansia per le condizioni del calciatore del Galatina, ex del Manfredonia Calcio, Eros Stajano, coinvolto nel tardo pomeriggio di ieri in un terribile incidente stradale avvenuto alle porte di Melendugno, in provincia di Lecce, mentre era in auto con la sua compagna, originaria della città sipontina.

Questa mattina anche la società biancoazzurra ha esortato il calciatore a riprendersi postando una foto di Stajano con la maglia del Manfredonia: "Forza Eros" (e un cuoricino).

Centinaia i messaggi sui social da parte di tifosi, amici e conoscenti del ragazzo. E della società in cui milita attualmente, il Galatina: "Testone ti stiamo aspettando. Eros lotta e vinci"