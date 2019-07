Ciao Eleonora, amici sotto shock per la drammatica morte della ragazza di Vico: annullati gli eventi dell'estate

Vico del Gargano è sotto shock per la tragica morte di Eleonora Ferraraccio, la 24enne che ha perso la vita in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto nella notte a Foce Varano, località balneare di Ischitella, quando la fiat Panda a bordo della quale viaggiava in compagnia del suo ragazzo, per cause ancora da accertare, è finita nel canale del porticciolo.

Probabilmente Eleonora ha tentato di liberarsi e di uscire dal mezzo, cosa che invece è riuscita al ragazzo che in quel momento era seduto sul lato passeggero. Sarà l'autopsia a stabilire l'esatta causa della morte della giovane ragazza che il 2 luglio scorso aveva festeggiato il suo 24esimo compleanno.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio, i post e le foto ricordo che gli amici e le amiche di Eleonora stanno pubblicando su Facebook. Nel frattempo gli eventi dell'estate vichese previsiti per questa sera e domani sono stati annullati: "Il Comune di Vico del Gargano e tutte le associazioni che partecipavano all’organizzazione degli stessi hanno deciso, immediatamente e di comune accordo, di fermare gli eventi programmati in segno di lutto. Ai familiari le più sentite condoglianze da parte dell'amministrazione comunale"

