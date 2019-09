Incidente stradale in A14, 32enne si schianta contro il guardrail: era ubriaco e drogato, denunciato

Guida in stato di ebbrezza ed alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti, la Polizia Autostradale denuncia un trentaduenne romano dopo incidente stradale autonomo in A14.

Il fatto risale allo scorso 22 agosto, quando alle 03:40 circa, in A14, una pattuglia della SottoSezione Polizia Autostradale di Foggia, durante l’espletamento del servizio d’istituto, veniva allertata per un incidente stradale con feriti, avvenuto in corrispondenza del Km 595+724 sud, territorio ricadente nel Comune di Cerignola.

Appresa la nota di intervento generata dal Centro Operativo della Polizia Stradale di Bari,

l’Unità Operativa Specializzata, in poco tempo, raggiungeva il luogo segnalato dove era presenta un’autovettura ferma tra la corsia di sorpasso e quella di marcia, fortemente danneggiata a seguito di urto contro il guardrail di destra, con tracce gommose sulla carreggiata per oltre 18 metri. Dall’incidente autonomo sopra descritto, il conducente dell’autovettura riportava considerevoli lesioni e, pertanto, veniva trasportato, a mezzo 118, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Barletta, all’interno della cui struttura, poi, veniva trasferito ad altro Reparto specialistico, con prognosi di 30 giorni.

La minuziosa ed attenta attività di rilievo del sinistro, operata dagli agenti della polizia autostradale intervenuti, ha offerto tutti gli elementi oggettivi utili, che hanno consentito uno spunto investigativo interessante per gli Ufficiali ed Agenti operanti presso l’Ufficio Infortunistica e la Squadra di Polizia Giudiziaria, istituita in seno alla SottoSezione Polizia Autostradale di Foggia, coordinati dal Comandante di quel Reparto di Specialità. Di fatto venivano poste in essere tutta una serie di attività e di richieste, rivolte ad Enti esterni pubblici e corrispettivi Uffici PolStato dislocati sul territorio nazionale, finalizzate al reperimento di tutti quegli elementi ed informazioni, nonché atti ufficiali e formali, che hanno consentito loro di accertare che “il conducente, autore dell’incidente si poneva alla guida dell’autovettura in stato ebbrezza alcoolica ed in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”, così come oggettivamente certificato da struttura sanitaria pubblica.

Per tale risultato, quindi, il trentaduenne è stato deferito, in stato di libertà, alla competente Autorità Giudiziaria per i reati pp. e pp. dagli artt. 186 co. 2 lett. B e co. 5 del Codice della Strada, nonché da quanto previsto dall’ art. 187 dello stesso C.d.S. (rispettivamente previsioni penalmente punite per guida in stato di ebbrezza alcoolica e per guida in condizioni di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti). Oltre alle responsabilità penali emerse, al medesimo conducente venivano emesse specifiche contestazioni amministrative, opportunamente e puntualmente segnalate all’Autorità Amministrativa competente, per i provvedimenti adottandi, questi ultimi di propria spettanza.

Gallery