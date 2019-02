Incidente stradale alle porte di Foggia: violento impatto tra un'auto e un trattore, tre feriti

E' ancora da accertare la dinamica dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, alle porte di Foggia. Ad impattare violentamente tra loro, un'autovettura e un trattore entrati in collisione lungo la circonvallazione cittadina all'altezza dell'incrocio per via Sprecacenere.

Il fatto è successo poco dopo le 15. Sul posto, per i rilievi del caso, una pattuglia della Polizia Stradale e una ambulanza del 118. Tre persone sono rimaste ferite ma al momento non si conosce gravità nè l'eventuale prognosi. Non si registrano code nè rallentamenti.