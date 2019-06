Incidente stradale sulla Circonvallazione: auto finisce fuori strada, forse scontro con un camion

Incidente stradale poco fa sulla circonvallazione di Foggia, di fronte ad un'azienda di via Camporeale, al km 2700. Per cause ancora in corso d'accertamento un'auto è finita nei campi, forse dopo essersi scontrata con un camion. Sul posto sono intervenuti due squadra dei vigili del fuoco. Una persona anziana è stata trasportata in ospedale.