Incidente stradale a Foggia: spaventoso scontro tra due auto in circonvallazione, cinque feriti

E' di 5 feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, lungo la Statale 673, sulla circonvallazione di Foggia.

Per cause ancora da accertare, intorno alle 12.30, due auto - una Audi e una Ford - sono entrate in collisione all'altezza dello svincolo per Manfredonia, mentre uno dei due mezzi si stava immettendo sulla Statale. Feriti i due conducenti e i passeggeri a bordo dei mezzi. Sul posto, una ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi del caso.