Incidente stradale sulla circonvallazione di Foggia: scontro tra auto, due persone in ospedale

Grave incidente stradale – probabilmente per una mancata precedenza - poco fa sulla circonvallazione di Foggia nel tratto compreso tra gli svincoli per Napoli e Lucera.

Ad entrare in collisione una Fiat Seicento ed una Chevrolet. Dopo l’impatto, la Chevrolet è uscita fuori strada. Sono due le persone trasportate presso il locale pronto soccorso da ambulanze del 118; ancora non si conoscono le loro condizioni. Sul posto la polizia locale di Foggia per i rilievi del sinistro.