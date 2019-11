Paura sul Gargano: cinghiale 'spunta' sulla carreggiata, inevitabile l'impatto con un'auto

Cinghiale in strada, inevitabile l'impatto con un'auto che sopraggiungeva.

È accaduto questa sera sul Gargano: tanta paura ma nessuna grave conseguenza per l'incidente stradale registrato lungo la Statale 272 che collega San Giovanni Rotondo a San Marco in Lamis. Secondo quanto accertato, un automobilista si è scontrato con un cinghiale che vagava lungo la carreggiata.

Impossibile evitare l'impatto: l'animale è morto sul colpo, nessuna grave conseguenza fisica, invece, per il conducente. Resta alto l'allarme per la presenza di animali vaganti sulle strade del Gargano che, in passato, hanno causato anche vittime. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri.