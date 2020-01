Il papà del piccolo Simone è grave, comunità sotto shock per la morte del bambino: "Immenso dolore"

"Un fortissimo abbraccio al nostro amico Andrea Leone e a tutta la sua famiglia per la scomparsa improvvisa del piccolo Simone". Questo il commento del gruppo 'Uniti per Chieuti', movimento cittadino di cui fa parte il 36enne coinvolto ieri nel drammatico incidente in cui ha perso la vita Simone, il bambino di tre anni che al momento dell'impatto avvenuto lungo la A14 nel tratto di strada che collega Poggio Imperiale a Termoli, era in macchina con il papà.

Le condizioni dell'uomo trasportato in elisoccorso all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove è ricoverato con fratture multiple e lesioni in varie parti del corpo, restano critiche. La prognosi resta al momento riservata.

"Infinito affetto per Andrea e Ida e tutta la famiglia per questo momento di forte prova. Vi siamo vicini" è il commento dell'ex sindaco Lucia Antonietta Dardes. "Vicinanza a tutta la famiglia in questo immenso dolore, ci uniamoci senza parole" il post di Chieuti Libera, movimento cittadino del sindaco Dieco Iacono.

La notizia ha sconvolto l'intera comunità di Chieuti, cittadina al confine con il Molise. In queste ore sono tantissimi i cittadini che hanno dimostrato affetto e vicinanza per le famiglie Leone-Cupido.