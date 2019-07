Spaventoso frontale a Cerignola: scontro tra auto, elisoccorso e ambulanza trasportano feriti gravi in ospedale

Spaventoso incidente stradale questo pomeriggio in via Manfredonia a Cerignola, sulla provinciale 77. Intorno alle 14, per cause ancora in corso d'accertamento una Bmw e una Fiat Punto si sono scontrate frontalmente.

Due i feriti, entrambi gravi. Uno è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo, l'altro a bordo di un mezzo di soccorso del 118 agli Ospedali Riuniti di Foggia.

Sul posto, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco di Cerignola.