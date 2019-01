Terribile incidente stradale, a Cerignola: scontro in via dei Mandorli, due le vittime

Un terribile incidente stradale è costato la vita a due persone, la scorsa notte, a Cerignola. Il fatto è successo intorno alle 2.30, in pieno centro abitato, in via dei Mandorli, zona Fornaci.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, che ha coinvolto due mezzi, una Ford CMax e una Fiat Bravo. Violentissimo l'impatto: per due degli occupanti dei mezzi non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. Le generalità delle vittime, giovanissime, non sono state ancora rese note. Sul posto, una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Cerignola per la bonifica e la messa in sicurezza della zona, gli operatori del 118 e le forze di polizia per i rilievi del caso.