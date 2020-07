Incidente mortale a Cerignola: perde la vita un ragazzo di 25 anni

E' di un morto e un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 69 in agro di Cerignola. A perdere la vita un ragazzo di origini romene che viaggiava a bordo di una Fiat Punto in compagnia di un connazionale, rimasto leggermente ferito. Lo riporta Cerignolaviva.

Per cause ancora in corso d'accertamento, la vittima ha perso il controllo del veicolo, ribaltandosi e terminando la sua corsa fuori strada. I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo.

Sul posto i carabinieri e gli agenti della polizia municipale della città ofantina per i rilevi del sinistro.