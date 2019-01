Incidente stradale a Cerignola, identificate le giovani vittime: hanno 16 e 18 anni

Sono state identificate le giovanissime vittime del drammatico incidente stradale avvenuto la scorsa notte, in pieno centro abitato, a Cerignola.

Si tratta di Agostino Antonacci, classe 2001, e Aurora Traversi, classe 2003, rispettivamente di 18 e 16 anni. I due, stando alla prima ricostruzione effettuata, sedevano sui sedili posteriori di una Ford CMax che, a seguito dell'impatto con una Fiat Bravo prima, e un palo della pubblica illuminazione poi, è stata tranciata di netto. Il fatto è successo intorno alle 2.30, in via dei Mandorli.

Ferito il giovane alla guida del mezzo e la ragazza che sedeva accanto: sono stati entrambi trasportati al pronto soccorso dell'ospedale "Tatarella", ma non dovrebbero essere in pericolo di vita. Per la messa in sicurezza dei luoghi e per i rilievi del caso, in via dei Mandorli sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, i carabinieri e gli operatori del 118.