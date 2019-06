Terribile incidente nella notte a Cerignola: finanziere travolto da uno scooter 'pirata', trasportato d'urgenza ai Riuniti

Attimi di paura la scorsa notte a Cerignola nei pressi di un bar all'incrocio di via don Minzoni. Erano passate da poco le 2 quando uno scooter di grossa cilindrata ha investito un finanziere.

Trasportato d'urgenza agli Ospedali Riuniti di Foggia, la vittima ha riportato la frattura di tibia e perone. Sono in corso le indagini, da parte della polizia, per stabilire l'esatta dinamica del sinistro e per rintracciare il soggetto alla guida dello scooter pirata.