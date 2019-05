Incidente stradale sulla Foggia - Lucera: cavallo piomba su auto in corsa, tre feriti (due gravi)

Cavallo al galoppo lungo statale, automobilista non riesce ad evitare l'impatto: grave incidente stradale sulla Lucera - Foggia.

Il fatto è successo intorno alle 22.00, quando una Peugeot 308, con a bordo tre persone, si è vista piombare addosso un cavallo libero, al galoppo lungo la strada, in direzione Foggia. Violento l'impatto con l'automobile: il cavallo è morto sul colpo, mentre gli occupanti del mezzo sono rimasti feriti, due in modo grave. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lucera, che ha messo in sicurezza la zona e ha estratto i feriti dall'abitacolo del mezzo. Gli stessi sono stati poi affidati ai sanitari del 118. Sull'accaduto sono in corso i rilievi e gli accertamenti dei carabinieri.

I militari dovranno anche risalire al proprietario del cavallo e capire perchè vagasse, in quel momento, lungo la Statale. L'episodio richiama alla mente quanto già avvenuto in passato, nel luglio del 2004, quando sulla Statale 89 morì il giudice Alessandro Galli, coinvolto con la sua famiglia in un grave incidente stradale causato da una coppia di cavalli che invase improvvisamente la carreggiata; ancora nel 2016, quando sulla stessa strada l'impatto con un cavallo provocò la morte del 63enne Nicola Minervini, dipendente dell'Università di Foggia. Da ultimo, nel giugno scorso, un cavallo vagante provocò la morte di un giovanissimo centauro, Domenico del Giudice, a Vico del Gargano.