Incidente stradale sul Gargano: violento impatto all'uscita per Carpino

Ancora un incidente stradale in Capitanata. Dopo il violento impatto lungo la Statale 272 che collega San Severo a San Marco in Lamis, che è costato la vita ad un uomo di 61 anni, un altro incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio lungo la strada a scorrimento veloce del Gargano.

Il fatto è successo all'altezza dell'uscita per Carpino, dove - per cause ancora da accertare - si sono scontrate due autovetture, una delle quali si è ribaltata. Due persone sono rimaste ferite. Le loro condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco, carabinieri e polstrada.