Finisce con l’auto in una scarpata: l’incidente di Capodanno in contrada ‘Lupara’

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto poco prima dell’alba di Capodanno al bivio per ‘Lupara’, contrada di Cerignola, l’auto è finita in una scarpata tra gli uliveti di un terreno agricolo. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco soprattutto per estrarre il conducente del mezzo che era rimasto incastrato nell’abitacolo. Ingenti i danni all’autovettura, il ferito è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118. Sul posto indagano i carabinieri.