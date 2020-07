Tragedia in Puglia: furgone investe ragazzi su una bici elettrica, tre morti sulla Statale 170 in agro di Canosa

Diversamente da quanto comunicato dall'Anas, il furgone con a bordo alcuni lavoratori coinvolto nell'incidente stradale avvenuto alle prime luci dell'alba di oggi sulla Statale 170 di 'Castel del Monte' in agro di Canosa tra Andria e Barletta in corrispondenze dal km 25,6, avrebbe travolto una bici elettrica con a bordo tre giovani ragazzi, tutti deceduti. Due sono di Barletta, mentre per il terzo è in corso l'identificazione.

Come riporta l'Ansa, anche il conducente del furgone è andato in ospedale per accertamenti, mentre le due persone che viaggiavano con lui sono state ascoltate in caserma a Barletta per aiutare i carabinieri a ricostruire la dinamica del sinistro.

Sono intervenuti anche ii il medico legale e il magistrato di turno della Procura di Trani, Giuseppe Francesco Aiello, che procede per omicidio stradale. L'Anas ha chiuso provvisoriamente quel tratto di statale in direzione Castel Del Monte e il traffico è deviato sulla complanare.

Sul posto sono intervenuti i i soccorritori del 118, i carabinieri e il personale Anas, impegnato nella gestione della viabilità.