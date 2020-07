Tragedia in Puglia: furgone investe gruppo di ciclisti, morte due persone sulla Statale 170 di Canosa

In Puglia è provvisoriamente chiusa la strada statale 170 'di Castel del Monte' a Canosa, in corrispondenza del Km 25.6, a causa di un incidente. Attraverso una nota stampa, l'Anas fa sapere che "per cause ancora in corso di accertamento, un furgone ha investito un gruppo di ciclisti. Nell’impatto, due persone sono morte e una è rimasta ferita".

Al momento è chiusa la carreggiata in direzione Castel Del Monte e il traffico è deviato sulla complanare. Sul posto sono presenti i soccorritori del 118, i Carabinieri e il personale Anas, impegnato nella gestione della viabilità.