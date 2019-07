Incidente stradale sul Gargano: violento impatto tra un'auto e un portavalori

E' di cinque feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco fa, sul Gargano, dove poco prima di Cagnano Varano si è verificato un violento impatto tra un'autovettura e un furgone portavalori.

Il fatto è successo lungo la strada a scorrimento veloce. Feriti nell'impatto due turisti stranieri a bordo dell'auto e tre guardie giurate in servizio sul portavalori I.v.r.i. Le loro condizioni non sembrerebbero destare particolari preoccupazioni.

Sul posto, insieme agli operatori del 118, anche i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso, e una squadra dei vigili del fuoco per la bonifica e la messa in sicurezza della zona. Gli uomini del 115, inoltre, sono intervenuti per 'liberare' un vigilantes e il conducente dell'auto, rimasti incastrati tra le lamiere dei rispettivi mezzi.