Tragedia nel Brindisino: 42enne di Foggia perde la vita in un incidente stradale

Come riportato su BrindisiReport.it, si chiama Luca Fierro, 42enne nato a Melfi ma residente a Foggia, l'uomo che questa mattina, intorno alle 7.30, ha perso la vita sulla 379 Brindisi-Bari allo svincolo per Torre Pozzelle, vicino Ostuni. L'altro passeggero di 40 anni che occupava il sedile anteriore destro del furgone Peugeot 307 che è finito fuori strada ribaltandosi più volte, è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita.

Ancora da chiarire le cause che hanno provocato il tragico sinistro. Per il conducente del mezzo, apparso subito in gravi condizioni, non cè stato nulla da fare. Sul posto gli operatori del 118, i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia stradale di Brindisi e il personale Anas.