Auto fuori strada, si schianta contro un ulivo: tre braccianti feriti (uno grave), il quarto scappa

Grave incidente stradale, all'alba di oggi, a Borgo Mezzanone. Per cause ancora da accertare, una Opel con a bordo quattro persone, forse braccianti agricoli, è uscita fuori strada, ribaltandosi più volte e terminando la corsa contro un albero di ulivo.

Il fatto è successo lungo una strada interpoderale, che conduce a Borgo Mezzanone. Tre persone sono rimaste ferite, una in modo grave; una quarta, invece, è fuggita. Sul posto, due ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso del Policlinico Riuniti. I feriti, tutti stranieri, non avevano documenti di riconoscimento. Accertamenti in corso delle forze dell'ordine sia in ordine alla dinamica dell'incidente che per identificare i malcapitati.