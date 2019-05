Incredibile a San Giovanni Rotondo: auto esce fuori strada ed 'entra' in un ristorante

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Incredibile incidente stradale, poco fa, a San Giovanni Rotondo, dove un'auto di grossa cilidrata è uscita fuori strada schiantandosi contro il gazebo di un ristorante pizzeria.

Il fatto è successo in viale Aldo Moro: il conducente dell'auto, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo del mezzo, che è letteralmente 'entrato' nel ristorante 'La Chimera' presente lungo la strada. Ingenti i danni alla struttura, nessuna grave conseguenza per il conducente del mezzo. Al momento dell'incidente nessuno era nel gazebo. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri e il soccorso stradale.