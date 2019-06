Incidente stradale alle porte di Foggia: scontro auto-moto alla rotatoria di via Ascoli

Sono ancora da accertare le cause dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, poco prima delle 12, alla periferia di Foggia.

Nei pressi della rotatoria per Via Ascoli, una motocicletta e una Smart sono entrate in collisione: ad avere la peggio è stato il centauro. Soccorso dagli operatori del 118, è stato immediatamente trasportato presso il pronto soccorso di Foggia per le cure e gli accertamenti del caso. Sul posto, gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso.