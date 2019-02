Incredibile a San Severo, sbuca capra sulla A14: auto non riesce ad evitare l'impatto (nonostante la brusca frenata)

Grande incredulità tra gli automobilisti in transito lungo l'autostrada A14, che ieri si sono imbattuti in un animale vagante sulla sede stradale. Più precisamente, una capra. Il fatto è successo nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17 circa, all'altezza del casello di San Severo (direzione sud).

Il primo ad incontrare l'animale è stato il conducente di una utilitaria che, nonostante la brusca frenata, non è riuscito ad evitare l'impatto con la capra (deceduta sul colpo). A seguire, altri automobilisti, notata la carcassa sull'asfalto, hanno lanciato l'allarme alla polizia.

Sul posto è giunta una pattuglia della Sottosezione Autostradale di Foggia per i rilievi del caso ed il medico veterinario dell'Asl, come da prassi. Il traffico non ha subito particolari rallentamenti. Subito dopo il fatto è iniziata una attività di verifica di reti e pannelli autostradali, per capire dove e come l'animale sia riuscito ad entrare in ambito autostradale, e procedere quindi riparazione o chiusura del varco.