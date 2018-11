Incidente stradale sulla Provinciale per Ascoli Satriano: auto fuori strada, muore una donna

Sono ancora da accertare le cause dell'incidente stradale mortale avvenuto questa mattina, lungo la Provinciale 89, in agro di Ascoli Satriano, in località San Carlo D'Ascoli.

Intorno alle 6 del mattino, una Opel Zafira con targa polacca, condotta da un cittadino ucraino, è uscita fuori strada, terminando la sua corsa in una cunetta. Nulla da fare per il passeggero a bordo: si tratta di una donna di 46 anni, Tatjana Dmytryshyn, morta sul colpo.

Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri e gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.