Giovanissimi morti nell'incidente di via dei Mandorli: ai domiciliari 22enne, risponderà di omicidio stradale

E' accusato del reato di omicidio stradale, il conducente della Ford CMax coinvolta nel terribile incidente stradale avvenuto la scorsa notte, in via dei Mandorli, a Cerignola.

Nell'impatto, hanno perso la vita due giovanissimi - Agostino Antonacci e Aurora Traversi, che avrebbero compiuto rispettivamente 18 e 16 anni quest'anno - mentre un'altra ragazza, 14enne, è rimasta gravemente ferita. I carabinieri della compagnia ofantina hanno sottoposto il conducente, un ragazzo incensurato di 22 anni, agli arresti domiciliari. Come da prassi, lo stesso è stato sottoposto agli esami per valutare una eventuale alterazione psicofisica. I risultati dei test sono attesi nelle prossime 24 ore. Ferita la donna che era nell'altra auto, una Fiat Bravo: guarirà in 15 giorni.