Al volante senza patente né assicurazione, provoca pericoloso inseguimento in città: arrestato

Al volante senza patente né assicurazione, provoca pericoloso inseguimento per le vie cittadine: arrestato pregiudicato. E' quanto accaduto, a Foggia, in piazza Aldo Moro, nella tarda serata di venerdì. I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia cittadina, impegnata nel normale servizio di controllo del territorio, hanno intercettato, in zona Candelaro, un'Opel Astra sospetta che ha eluso l'alt imposto.

Invece di arrestare la marcia, infatti, il conducente dell'auto ha accelerato l’andatura cercando di evitare il controllo. Ne è nato un inseguimento lungo le vie di quel quartiere, con l'auto che sfrecciava a fortissima velocità, tanto da andare a collidere durante la fuga con un'altra autovettura che stava regolarmente percorrendo via Sant’Antonio.

Nell'inseguimento anche l'auto di servizio è stata più volte speronata, e i carabinieri sono riusciti a fermare il conducente in piazza Aldo Moro, dopo che, proprio a causa della fortissima velocità, l’autovettura inseguita ha perso aderenza con il manto stradale andando a fermarsi contro una campana per la raccolta del vetro.

L'uomo alla guida è stato immediatamente bloccato e identificato in Luigi Angelo Barbaro, classe 1971, foggiano con precedenti penali, che ha messo in pericolo i passanti, oltre agli stessi militari, "solo" perché non aveva né patente di guida né l'assicurazione dell'auto. L'uomo, dichiarato in arresto per resistenza, su disposizione della Procura della Repubblica era stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.