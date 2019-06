Forzano posto di blocco, lunghissima e pericolosa fuga fino all'incidente con un'auto dei carabinieri: arrestati

Fuggono all’alt dei carabinieri ed ingaggiano un lungo e pericoloso inseguimento perchè senza assicurazione e patente di guida.

E’ successo a San Severo, nella giornata di ieri, quando - nell’ambito di un mirato servizio di contrasto al fenomeno del aporalato - i carabinieri del locale NORM, unitamente a quelli distaccamento C.I.O. dell'11° Reggimento “Puglia” di Bar, hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento aggravato Yacouba Coulibaly e Issa Kante, cittadini maliani rispettivamente di 23 e 22 anni, insieme a Losseni Soumahoro, cittadino ivoriano di 30.

Una pattuglia della C.I.O., impegnata nel dispositivo del servizio coordinato, durante un posto di controllo finalizzato ad individuare mezzi utilizzati per il trasporto di braccianti agricoli irregolari, verso le dieci aveva intimato l'alt ai tre, che viaggiavano a bordo una Opel Astra di proprietà e condotta da Coulibaly, il quale però, anziché fermarsi, aveva accelerato l'andatura forzando il posto di controllo.

Ne era quindi nato un inseguimento lungo la Provinciale 27 che, dopo aver attraversato il centro abitato di San Severo, era proseguito sulla Statale 16, in direzione di Foggia, fino a quando, giunti al bivio di Rignano Garganico, dove erano state fatte convergere altre pattuglie della Sezione Radiomobile e di quella Operativa, Coulibaly aveva perso il controllo del mezzo andando a collidere contro un'autovettura dei Carabinieri, terminando la corsa contro il guardrail.

A seguito dell’impatto, i tre cittadini stranieri avevano abbandonato il veicolo tentando di fuggire a piedi per le campagne limitrofe, venendo però bloccati dai militari. I controlli immediatamente effettuati dai carabinieri avevano, poi, in breve svelato il motivo di una fuga apparentemente tanto insensata. L’autovettura è infatti risultata priva della copertura assicurativa, ed il conducente sprovvisto della patente di guida, perché mai conseguita. Nel sinistro era rimasto ferito, fortunatamente in modo lieve, un militare dell’Arma. Gli arrestati, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, erano infine stati tradotti presso la Casa Circondariale del capoluogo.