Spaventoso incidente sulla sp 38 ad Apricena: due auto coinvolte e quattro feriti, uno è in gravi condizioni

Violento incidente stradale poco prima delle 19 sulla sp 38 Apricena-San Nazario nei pressi del bivio per le cave. Per cause ancora in corso d'accertamento - i rilievi del sinistro sono affidati ai carabinieri intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco - due auto si sono scontrate.

Nel violento impatto sono rimaste ferite quattro persone, tutte di Apricena, gravi le condizioni di uno degli occupanti. Il sinistro ha provocato disagi alla circolazione delle auto, che sono state fatte deviare per San Nicandro Garganico. Sul posto le ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale.