VIDEO | Incidente mortale sulla SS693: le immagini

E' di due morti, un ferito grave, e altri nove feriti lievi il pesante bilancio del violento incidente avvenuto questo pomeriggio sulla SS 693, in prossimità dello svincolo per il Santuario di San Nazario ad Apricena, che ha coinvolto un suv e due camper. Nel terribile schianto sono morte due ragazze di 24 e 21 anni. Una terza persona è stata trasportata all'Ospedale di San Giovanni Rotondo in gravi condizioni