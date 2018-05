Incidente stradale ad Apricena, 20enne esce fuori strada con l'auto e muore sul colpo

Tragedia nel corso della notte, ad Apricena, dove un giovane di 20 anni è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la Statale 89. Il fatto è successo poco dopo l'una: il giovane - Enzo Saccone, 20enne di Torremaggiore - era solo, a bordo della sua Renault Clio, quando, per cause in corso di accertamento, è uscito fuori strada lungo la direttrice che collega Apricena a San Severo. Per il 20enne non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sull'accaduto, sono in corso le indagini dei carabinieri. Sul posto, i vigili del fuoco ed i sanitari del 118: questi ultimi, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.