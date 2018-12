Incidente tra auto e moto, muore ragazzo di 27 anni. Apricena sotto shock, sindaco annulla gli eventi: "Siamo sgomenti"

Apricena è sotto shock per la morte di Antonio Bonfitto, il giovane ragazzo deceduto in ospedale per le ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto tra una moto e una autovettura questa mattina all'altezza del supermercato Despar. Ancora da accertare le cause del sinistro, sul cui luogo sono intervenuti per i rilievi gli agenti della polizia locale.

Tristezza e sconcerto nelle parole del sindaco Antonio Potenza, che per il lutto che ha colpito l'intera comunità ha immediatamente predisposto l'annullamento di tutti gli eventi previsti e ordinato lo spegnimento di tutte le luminarie in paese: "Stringiamoci intorno alla famiglia di Antonio e piangiamo questa giovane vita, in questa giornata Santa tutto ci saremmo aspettati tranne che piangere la vita di un nostro giovane concittadino deceduto in un tragico incidente. Siamo tutti sgomenti".

Il 27enne lamentava forti dolori all'addome ma non sembrava in pericolo di vita. Purtroppo è deceduto qualche ora dopo. Tanti i messaggi di cordoglio e sconcerto pubblicati sui social.