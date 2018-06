Si spezza gancio traino, auto "schizza" nella corsia di marcia opposta: muore 24enne

Il gancio traino dell'auto che si stacca, e la vecchia Cinquecento sulla quale era a bordo "schizza" nella corsia di marcia opposta, impattando con un mezzo che sopraggiungeva. Potrebbe essere questa la dinamica dell'incidente stradale avvenuto lo scorso 15 giugno, a seguito del quale un giovane di Ordona, paese dei Cinque Reali Siti, ha perso la vita alle porte di Andria, lungo la Provinciale 231, in direzione Foggia.

La vittima dell'accaduto è Giuseppe De Leo: sedeva nella sua Cinquecento, trainata da un altro mezzo a causa di un guasto. Per lui non c'è stato nulla da fare: a seguito dell'impatto, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo del mezzo; fatale l'impatto con l'asfalto. La sua utilitaria ha colpito una Renault Megane, i cui occupanti - conducente e passeggero, entrambi di Andria - sono stati trasportati in codice rosso nei vicini ospedali di Andria e Barletta. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada che hanno effettuato i rilievi del caso e ricostruito l'accaduto.