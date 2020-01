Spaventoso incidente in A16: bus da San Giovanni Rotondo tampona auto, tre donne ferite

Spaventoso tamponamento questa mattina, lungo l'autostrada A16 - Napoli - Canosa. Coinvolto un autobus di linea proveniente da San Giovanni Rotondo.

Come riporta AvellinoToday.it, poco dopo le ore 10:00 sull'autostrada A16 Napoli-Canosa un autobus di linea partito da San Giovanni Rotondo, sul Gargano, e diretto a Roma, ha tamponato un'automobile all'altezza del km 63 nel tratto tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Tre persone che viaggiavano nell'automobile sono rimaste ferite, illesi i passeggeri dell'autobus.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco ed il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Le donne ferite sono state trasportate presso l'ospedale di Moscati di Avellino per le cure del caso. Le più di 30 persone presenti sul bus, non hanno riportato grosse conseguenze, tranne un comprensibile spavento.