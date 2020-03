Incidente stradale in A16, motociclista esce fuori strada e muore: la tragedia sotto lo sguardo del figlio

Tragedia in autostrada, dove nel pomeriggio di ieri ha perso la vita, a causa di un incidente stradale, un uomo di 59 anni che viaggiava in moto.

Il fatto è successo lungo l'A16, tra Candela e Lacedonia, in agro di Rocchetta Sant’Antonio. La vittima è Carmine D’Aprano, 59 anni, di Palo del Colle, in provincia di Bari.

Secondo quanto accertato dagli agenti della Polizia Stradale di Grottaminarda, competenti su quel tratto di strada, per cause ancora da accertare, l'uomo sarebbe uscito fuori strada, sotto lo sguardo impotente del figlio, che lo seguiva in sella ad un’altra due ruote.

Per D'Aprano non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo.