Incidente stradale in A14: tamponamento all'altezza del casello di San Severo, tre veicoli coinvolti

Incidente stradale in autostrada, dove intorno alle 13.30 si è verificato un violento tamponamento in A14, a circa 7 km da San Severo (direzione nord).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'impatto ha coinvolto tre autovetture, ma al momento la dinamica del sinistro è al vaglio della polizia autostradale, giunta sul posto per i rilievi tecnici e per avviare gli accertamenti del caso. Necessario l'intervento di una ambulanza del 118 per medicare uno dei soggetti coinvolti. Il traffico veicolare non ha subìto, ad ora, interruzioni.