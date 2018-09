Incidente stradale sulla A25 direzione Roma: muore 54enne foggiana

Un grave incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri sulla A25, nel tratto che attraversa il territorio di Collarmelle, tra le uscite di Pescina e Cocullo, in direzione Roma.

Coinvolta nel sinistro una Nissan Qashai con a bordo quattro persone, che ha perso il controllo andando in testacoda per poi schiantarsi contro le barriere. L’impatto è stato fatale per una donna di 54 anni, morta sul colpo. Ferito gravemente il figlio di 25 anni, mentre gli altri componenti (il marito e un altro figlio) sono rimasti pressoché illesi.

La vittima si chiamava Patrizia Pastore, 54enne originaria di Foggia, ma romana di adozione, molto attiva nel mondo del volontariato, nonché presidente nazionale della Acisjf (Associazione cattolica internazionale a servizio della giovane). “Era stata eletta presidente nazionale dell’Acisjf nel 2015 e stava per terminare il suo primo mandato, con la prossima Assemblea Elettiva del 23 e 24 novembre. Un triennio fecondo per l’associazione, durante il quale Patrizia si era spesa senza sosta. Sempre attenta con i volontari dei Comitati, vicina alle loro esigenze, coraggiosa e onesta nel guidare l’Acisjf verso nuove sfide. L’Acisjf tutta si stringe intorno alla famiglia ed esprime il cordoglio per la perdita di una madre, moglie e donna esemplare”, si legge sul sito dell’associazione.

Numerosi i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo sul profilo Facebook della donna: “Io che di mestiere mescolo parole, da ieri non ne trovo una. In questi anni vissuti gomito a gomito, ho provato ad essere la tua ombra ma tu non permettevi a nessuno di rimanere nell’oscurità e tutti sapevi illuminare con la tua luce. Ciao Patrizia”, scrive Mariarosaria. “Sei andata via troppo presto, so che comunque non abbandonerai mai la tua famiglia”, commenta Milena.