Spaventoso schianto sulla A16, perde il controllo dell'auto e si ribalta: l'uomo alla guida è di Foggia

E' originario di Foggia il 33enne rimasto coinvolto questo pomeriggo in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A16 Napoli-Canosa al km 77,4 in agro di Mirabella Eclano, in direzione della località partenopea.

L'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente per via dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, ed è finito, ribaltandosi, contro lo spartitraffico che delimita le corsie dell'autostrada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda e i sanitari del 118 di Ariano Irpino che hanno trasportato il conducente dell'autovettura in ospedale per le cure. Inevitabili i disagi alla circolazione per via della messa in sicurezza del tratto di autostrada da parte degli uomini del 115.