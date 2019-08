Incidente stradale in A14, violento tamponamento tra Lesina e San Severo: quattro persone ferite

E' di quattro feriti il bilancio del tamponamento avvenuto la scorsa notte, lungo l'autostrada A14 (direzione sud), tra i caselli di Poggio Imperiale e San Severo.

Il fatto è successo poco dopo la mezzanotte, quando - per cause ancora in corso di accertamento - si è verificato un tamponamento tra due mezzi (una Toyota Aygo e una Volkswagen Golf), uno dei quali si è ribaltato sull'asfalto. Feriti i conducenti e gli occupanti delle auto, affidati alle cure dei sanitari del 118. Sul posto, gli agenti della Polizia Autostradale per i rilievi e gli accertamenti del caso.