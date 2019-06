Tragedia in A14, terribile incidente tra Poggio Imperiale e Termoli: muore bimba di 10 anni

È di un morto il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 18 di questo pomeriggio sulla A14 Bologna-Taranto tra Poggio Imperiale e Termoli al km 498.

Nel sinistro è rimasta coinvolta un'auto con a bordo una famiglia. Purtroppo per una bambina di 10 anni non c'è stato nulla da fare. I genitori sono stati trasportati in ospedale.

Il tratto di strada verso Pescara è stato chiuso. Dopo l'uscita obbligatoria di Poggio Imperiale, è possibile proseguire attraverso la Statale 16 Adriatica e rientrare successivamente in autostrada a Termoli.

Sul luogo del sinistro sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso, compresa una squadra dei vigili del fuoco di San Severo.