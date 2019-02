Incidente sulla Statale 16: grave tamponamento in zona Asi, 4 feriti e traffico in tilt

È di quattro feriti il bilancio del grave tamponamento avvenuto poco fa lungo la Statale 16 in zona Asi, all'altezza del km 682.

Il fatto è successo in direzione Foggia, all’altezza dello svincolo per il centro commerciale GrandApulia. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia Stradale, insieme ai vigili del fuoco e i sanitari del 118. Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti. Code e rallentamenti in direzione Foggia, per il traffico che sta confluendo sulla Statale dall'area industriale.