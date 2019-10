Incidente mortale sulla Statale 17: esce fuori strada con l'auto, che prende fuoco senza lasciargli scampo

Un incidente stradale autonomo, poi l'auto prende fuoco non lasciando alcuno scampo al conducente. E' questa la prima ipotesi al vaglio dei carabinieri, in merito al ritrovamento di un corpo carbonizzato all'interno di un'auto andata a fuoco lungo la Statale 17, alle porte di Lucera. A fare la macabra scoperta sono stati i vigili del fuoco. Sulla vicenda sono in corso gli aggiornamenti dei militari dell'Arma | IL VIDEO